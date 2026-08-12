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12 августа, 19:03

Технологии

Польские военные испугались работающего в порту ВМС китайского робота

Фото: youtube.com/@unitreerobotics

Китайский робот по имени Эдвард Вархоцкий, работающий в порту ВМС Польши, испугал польских военных. Устройство также вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщило РИА Новости.

11 августа в соцсетях ВМС появилось видео, на котором робот Unitree G1 приглашал людей посмотреть парад военных кораблей в честь праздника Войска польского. Многие интернет-пользователи назвали его угрозой безопасности Польши.

Через несколько часов видеозапись была удалена. Известно, что с февраля текущего года в Польше действует запрет на размещение китайских автомобилей на территории охраняемых военных объектов республики.

Позднее замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что нужно обращать внимание на каждую подобную ситуацию использования техники из КНР.

Известно, что робот Эдвард Вархоцкий часто появлялся на публичных мероприятиях в Польше. В частности, в марте его привезли в здание сейма республики по приглашению депутатов коалиции "Конфедерация". Кроме того, устройство использовали на мероприятии посольства Китая по популяризации технологических достижений КНР.

При этом компания, которая производит подобные роботы – Unitree Robotics, – внесена Пентагоном в черный список в июле, так как организацию рассматривают в качестве потенциального производителя продуктов двойного назначения.

Ранее в Сети завирусились кадры, на которых видно, как в Китае робот-гуманоид упал во время исполнения лунной походки и "уснул". Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на произошедшее. В частности, некоторые написали, что "танцор" слишком молод.

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