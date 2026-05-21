Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:40

Технологии

Робот в Китае исполнил лунную походку, упал и "уснул"

Видео: Москва 24

В Сети завирусились кадры, на которых видно, как в Китае робот-гуманоид упал во время исполнения лунной походки и "уснул".

Во время выступления робот не удержал равновесие на ступеньках. В результате он упал, а затем перестал двигаться, поэтому его вынесли со сцены. Пользователи в соцсетях с юмором отреагировали на произошедшее. В частности, некоторые написали, что "танцор" слишком молод, поэтому после происшествия он сразу "уснул".

Роботы модели G1, разработанные компанией Unitree Robotics, в последнее время активно принимают участие в развлекательных мероприятиях. В частности, они демонстрируют танцевальные номера, элементы боевых искусств и иные выступления с людьми.

Ранее в Китае робототехническая компания Galbot научила робота-гуманоида играть в большой теннис. Робот, играя с человеком, держал ракетку в руках и перемещался по теннисному корту, распознавая летящий мяч, который ему удавалось отбивать разной техникой – форхендом и бэкхендом.

В Китае активно обучают человекоподобных роботов разным движениям и свободному перемещению в пространстве. Многие из них уже умеют танцевать, бегать, делать акробатические трюки и показывать навыки боевых искусств. Только в прошлом году 140 китайских компаний представили более 330 моделей андроидов.

Читайте также


технологииза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика