Робот в Китае исполнил лунную походку, упал и "уснул"

В Сети завирусились кадры, на которых видно, как в Китае робот-гуманоид упал во время исполнения лунной походки и "уснул".

Во время выступления робот не удержал равновесие на ступеньках. В результате он упал, а затем перестал двигаться, поэтому его вынесли со сцены. Пользователи в соцсетях с юмором отреагировали на произошедшее. В частности, некоторые написали, что "танцор" слишком молод, поэтому после происшествия он сразу "уснул".

Роботы модели G1, разработанные компанией Unitree Robotics, в последнее время активно принимают участие в развлекательных мероприятиях. В частности, они демонстрируют танцевальные номера, элементы боевых искусств и иные выступления с людьми.

Ранее в Китае робототехническая компания Galbot научила робота-гуманоида играть в большой теннис. Робот, играя с человеком, держал ракетку в руках и перемещался по теннисному корту, распознавая летящий мяч, который ему удавалось отбивать разной техникой – форхендом и бэкхендом.

В Китае активно обучают человекоподобных роботов разным движениям и свободному перемещению в пространстве. Многие из них уже умеют танцевать, бегать, делать акробатические трюки и показывать навыки боевых искусств. Только в прошлом году 140 китайских компаний представили более 330 моделей андроидов.

