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09 июня, 17:34

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Травматолог Терновой: долгие летние прогулки грозят воспалением ахиллова сухожилия

"Отпускная" болезнь: почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе

Пациенты обращаются с воспалениями сухожилий на ногах из-за слишком долгих прогулок летом, сообщили СМИ. Пренебрежение своевременным лечением может грозить разрывом связок и тяжелым восстановлением. Подробности – в материале Москвы 24.

Слишком резко

Фото: 123RF.com/lzflzf

Россияне столкнулись с новой "отпускной" болезнью: число пациентов с воспалением ахиллова сухожилия летом увеличилось примерно в два раза, наряду с солнечными ударами, ожогами и отравлениями, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на травматологов. По словам врачей, причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе.

Ахиллово сухожилие – структура, соединяющая икроножную и камбаловидную мышцы с пяточной костью. Его воспаление (тендинит) – это реакция организма на физическую перегрузку, с которой люди часто сталкиваются в период летних отпусков, подтвердил Москве 24 травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни в целом, а потом во время отдыха у него появляется работа в саду, катание на велосипеде, долгие прогулки, пробежки, теннис.
Константин Терновой
травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук

По его словам, воспалительный процесс начинается из-за микротравм – неэластичные ткани получают большую дозу нагрузки и не выдерживают.

"При этом воспалиться из-за внезапной активности могут любые сухожилия: ахиллово, локоть, плечо, спина", – добавил эксперт.

Все категории, в том числе физически здоровые люди, ранее не сталкивавшиеся с травмами, подвержены этому недугу.

"Жара и повышенная температура почвы, по которой человек ходит в отпуске: песок, горячий асфальт – не повышают риска получить травму сухожилия. Для профилактики важнее обращать внимание на свой образ жизни, в который нужно добавить спорт. Желательно, не только в отпуске", – указал травматолог.

Покой и холод

Фото: 123RF.com/andreypopov

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Артем Катулин рассказал в беседе с Москвой 24, что еще одной популярной причиной воспаления ахиллова сухожилия является неправильно подобранная обувь.

Для профилактики этой проблемы важно приобрести специальные ортопедические стельки, которые поддержат свод стопы и будут со специальным амортизатором для пятки. Они снимут избыточное напряжение при длительных прогулках, особенно летом, а также при занятиях спортом.
Артем Катулин
травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук

Любые физические упражнения и нагрузки, с которыми можно столкнуться во время отпуска, нужно начинать с подготовки. В идеале легкую разминку стоит внести в ежедневную рутину. Это особенно важно сделать тем, кто в течение года не занимался спортом, посоветовал врач.

"Важно провести растяжку, отказаться от резких прыжков и рывков – такие нагрузки чаще приводят к травмам. Спортивная активность должна быть подобрана правильно – быть по силам человеку. Это же касается километража и длительности пеших прогулок", – добавил Катулин.

Отек, хруст и боль являются симптомами воспаления ахиллова сухожилия. В этом случае стоит обратиться к специалисту и соблюдать рекомендации, которые зачастую включают покой, прикладывание холода к ноге и иногда прием противовоспалительных средств, рассказал ортопед.

"Игнорирование боли рискует привести к разрыву сухожилия, при котором человеку может показаться, что его ударили по ноге или пнули в него мяч. В этом случае важно срочно обратиться к травматологу", – отметил Катулин.

По его словам, чаще всего воспалению сухожилий подвержены мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Причина в том, что молодые люди часто предпочитают активный отдых, пренебрегая разминкой и регулярными занятиями спортом, заключил травматолог.

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