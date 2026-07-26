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26 июля, 16:47

Безопасность

Главком ВМФ РФ сообщил о завершении ремонта крейсера "Карелия"

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия" завершен. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев в докладе Владимиру Путину.

Он также указал, что новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Буря", принятый в состав Балтийского флота в мае 2026 года, включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области.

"Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области", – сказал Моисеев.

По его словам, в этом году в состав флота принято 20 кораблей. До конца года в него войдет еще 21 единица, в том числе первый атомный подводный крейсер "Пермь" проекта "Ясень-М", вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон".

Путин, в свою очередь, заявил, что ВМФ РФ играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается основным элементом обеспечения безопасности страны. Как подчеркнул российский лидер, корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, а морпехи сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Глава государства обратил внимание, что вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой.

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