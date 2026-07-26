Bild: число пострадавших при наезде на толпу в Берлине возросло до 25

Фото: Getty Images/Nadja Wohlleben

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина увеличилось до 25. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 25 июля, в районе парка Тиргартен. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся.

Изначально полиция Берлина сообщала об одной погибшей женщине и 17 пострадавших. По обновленным данным, трое пострадавших остаются в критическом состоянии.

По данным издания, молодой человек, подозреваемый в совершении наезда, ранее уже был судим. В мае 2026 года суд приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству.

Газета Die Welt уточнила, что после освобождения из-под стражи мужчина находился на условно-досрочном освобождении. Ему предписали пройти 26 бесед в консультационном центре по дерадикализации и профилактике экстремизма.

Кроме того, по данным RBB, полиция задержала предполагаемого пассажира автомобиля. Речь идет о мужчине с иранским гражданством. В полиции полагают, что он находился в автомобиле во время наезда.

Ранее автомобиль въехал в группу людей в итальянском городе Модена. В результате пострадали как минимум 10 человек. По данным СМИ, за рулем находился 31-летний мужчина, который при задержании попытался сбежать. Он также, предположительно, нанес удар ножом человеку, который преградил ему путь.