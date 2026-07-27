Дождь ожидается в столице 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 27 июля, составит от 19 до 21 градуса, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и дождь, местами сильный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 17 до 22 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

В конце июля в Москве пройдут мощные дожди с грозами. За пять будних дней может вылиться месячная норма осадков – до 80–88 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 29 и 30 июля, вероятны экстремальные ливни, суточная интенсивность которых может достигать 30–40 литров на квадратный метр.