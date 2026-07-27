Мэр Москвы встретился с участниками программы реновации в районе Черемушки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса на улице Профсоюзной, который был возведен с помощью технологии крупномодульного строительства в рамках программы реновации.

"Это первое в стране такое производство. В мире таких совсем немного или практически совсем нет. Огромный блок – квартира целиком – создается на заводе, собирается, отделывается, и сюда их целиком доставляют. Очень качественная технология, современная, точная подгонка. 100 лет как минимум будет стоять и радовать вас", – отметил мэр Москвы.

В материалах пресс-службы мэра и правительства города уточняется, что новый ЖК в районе Черемушки стал вторым домом для переселения по реновации, возведенным по технологии крупномодульного строительства. Его удалось построить за восемь месяцев. Новостройка расположена рядом со станцией метро "Новые Черемушки".

Площадь жилого здания составляет 46,5 тысячи квадратных метров. В доме имеется 528 квартир, в ближайшие месяцы в них переедут 380 семей – более тысячи жителей пяти домов по улице Гарибальди. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями столичного стандарта реновации.

ЖК подключен к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Там создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. На прилегающей к дому территории обустроены зона для отдыха, спортивная и детская площадки.

Всего в районе Черемушки в программу реновации включено 119 домов. В новые квартиры должны переехать более 24 тысяч человек. Сейчас ведется строительство двух ЖК, а для девяти будущих новостроек идет подготовка необходимой документации. В районе будет обновлено почти 30% всех жилых домов.

Ранее стало известно, что за первую половину 2026 года в столице по реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. К концу полугодия уже было построено 37 домов.

Новостройки подключены к индивидуальным тепловым пунктам. В квартирах установлены умные счетчики, дверные ограничители и датчики дыма.