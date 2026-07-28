Дипломаты США покинули зал СБ ООН в знак протеста против выступления Франции

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета безопасности ООН во время выступления своих французских коллег. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Постоянное представительство Франции при ООН в Женеве заявило, что Соединенные Штаты больше нельзя рассматривать как "маяк прав человека". Париж осудил Вашингтон за противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.

В ответ представитель США в ООН Майк Уолтц обвинил Францию в том, что она "потворствует некоторым из самых худших нарушителей прав человека".

Ранее американский министр обороны Пит Хегсет призвал НАТО вернуться к роли военного альянса с жесткой линией. Он подчеркнул, что Альянсу необходимо осознать реалии, сложившиеся после холодной войны. В частности, НАТО должна нарастить реальные военные возможности для сдерживания на континенте и играть ведущую роль в обороне Европы.