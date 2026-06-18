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18 июня, 10:00

Политика

Глава Пентагона призвал НАТО вернуться к роли военного альянса с жесткой линией

Фото: ТАСС/AP/Jeremias Gonzalez

Министр обороны США Пит Хегсет выступил за возвращение НАТО к формату настоящего военного альянса, придерживающегося жесткой линии. Об этом он заявил перед встречей министров обороны стран блока.

"Генсек (НАТО Марк Рютте. – Прим. ред.) проделал невероятную работу вместе с нами, президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом и НАТО ради достижения версии НАТО 3.0", – заявил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что Альянсу необходимо осознать реалии, сложившиеся после холодной войны, и нарастить реальные военные возможности для сдерживания на континенте. Он также отметил, что НАТО должна играть ведущую роль в обороне Европы конвенциональными средствами.

Ранее страны Альянса приступили к авиационным учениям Ramstein Flag 2026, которые проходят в третий раз с привлечением 19 государств. Основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, где ежедневно планируется около 150 вылетов с участием более 150 самолетов, а также отработка применения средств ПВО.

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