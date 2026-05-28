28 мая, 09:21

В МИД РФ заявили, что у НАТО нет возможностей захватить Калининград

У НАТО нулевые шансы заблокировать или захватить Калининград. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

При этом он также предупредил о последствиях таких действий.

"Исхожу из того, что все-таки НАТО <…> понимает, что любые попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить – это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает", – приводит слова дипломата RT.

Еще в январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование.

Через несколько месяцев уже глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. Позже он пояснил, что инициатива по Калининграду нужна, чтобы показать решимость стран Балтии.

При этом Владимир Путин предупреждал, что угрозы в адрес Калининградской области приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень". В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные угрозы "суицидальной паранойей".

