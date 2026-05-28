28 мая, 13:09

Культура

В Москве стартовали съемки фильма "Незнайка" с Никитой Кологривым

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Морозова

В Москве начались съемки семейного приключенческого фильма "Незнайка" по мотивам произведений Николая Носова. Картина выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. По его словам, фильм является не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения, только на языке сказки и юмора.

"Создавать такое кино невероятно интересно, сложно, трудоемко и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высоки", – пояснил он.

Главного героя, постоянно попадающего в неприятности, сыграет Леонид Басов. По сюжету Незнайка оказывается в новом городе, где его по ошибке примут за гениального изобретателя, и впервые в жизни получает признание. Сам актер описал персонажа как любопытного, наивного и доброго парня, который из-за своей доверчивости попадает в забавные ситуации, но всегда находит выход.

В актерском составе также заявлены Сергей Лавыгин, который сыграет доктора Пилюлькина, Никита Кологривый в роли Смекайло и Даяна Гудз, которой досталась роль Синеглазки. Роль Знайки исполнит Сергей Волков, Пончика – Василий Атанов, Винтика – Данил Стеклов, а Шпунтика – Владимир Тяптушкин.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян, Студия "К. Б. А.", совместно с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По словам директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

