28 мая, 14:35

Спорт

Песков выразил надежду, что сборная РФ по хоккею вернется на мировую арену

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Есть надежда, что сборная России по хоккею в ближайшее время может вернуться на международные турниры. Об этом "Матч ТВ" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ощущения нет. Но надежда есть", – сказал он.

Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных из России к соревнованиям сезона-2026/27. В представленных документах по оценке рисков не было достаточно оснований для продления отстранения.

Однако это не предполагает автоматического участия россиян в мировых турнирах, уточнили в Федерации хоккея России. Возвращение спортсменов на международную арену возможно только на основании регламента IIHF.

Совет IIHF отменил решение о недопуске российских хоккеистов к соревнованиям

