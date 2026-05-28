Journal of Virology: ученые из Токио нашли гигантский вирус с уникальной тактикой захвата

28 мая, 15:24

Наука
Ученые из Токио нашли гигантский вирус с уникальной тактикой захвата

Фото: 123RF.com/dookdui

Японские исследователи обнаружили новый гигантский вирус, который способен физически разрушить ядро клетки и организовать внутри собственное производство. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Journal of Virology.

Вирус, названный фуртивовирусом, выделили из речной воды в городе Камакура и вырастили на почвенной амебе. Его размер – около 200 нанометров, что по меркам гигантских вирусов считается средним значением.

Также выяснилось, что после проникновения в клетку он направляется прямо к ядру, разрывает его мембрану и получает доступ к генетическому содержимому. Внутри ядра вирус формирует фабрику для сборки новых вирусных частиц.

Другие гигантские вирусы либо размножаются в целом ядре, либо вообще выносят процесс в цитоплазму, в то время как фуртивовирус действует агрессивнее и избирательнее.

Геном вируса насчитывает около 560 тысяч пар оснований. Сравнение с родственными формами показало, что отличия настолько существенны, что фуртивовирус вместе с близкими видами предложили выделить в новое семейство – Manesviridae.

"Хотя эти вирусы принадлежат к одной группе, они по-разному взаимодействуют с ядром клетки-хозяина. Понимание этих механизмов может помочь нам лучше разобраться в том, как вирусы и клетки эволюционировали вместе", – пояснил Масахару Такэмура из Токийского университета науки.

Открытие вновь ставит вопрос о происхождении клеточного ядра у сложных организмов. Существует гипотеза, что ядро имеет вирусное зарождение. Находка фуртивовируса служит дополнительным, хотя и спорным, аргументом в пользу этой теории.

Ранее сообщалось, что из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК) поступили первые сигналы о вспышке Эболы. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900.

Позже в Конго зарегистрировали первый случай выздоровления заболевшего лихорадкой Эбола. Этот факт опровергает слухи, что медики не могут вылечить заболевших в ходе 17-й вспышки вируса.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. Ведомство подчеркнуло, что сейчас риски распространения Эболы на территории России отсутствуют.

