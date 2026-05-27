27 мая, 11:36

Общество

Граждане могут получить до года тюрьмы за нарушение карантина по Эболе в Таиланде

Фото: depositphotos/anekoho​

Власти Таиланда ужесточили санитарный контроль на фоне вспышки лихорадки Эбола. За нарушение карантинных требований теперь грозит тюремное заключение, сообщило издание Bangkok Post.

По данным СМИ, национальный комитет по инфекционным заболеваниям одобрил новые меры в отношении лиц, прибывающих или следующих транзитом через Демократическую Республику Конго (ДРК) и Уганду.

Прибывающие из этих стран будут обязаны пройти карантин или изоляцию сроком не менее 21 дня. Отказ выполнять распоряжение влечет штраф до 20 тысяч батов (около 600 долларов). За самовольный выход из места карантина нарушителям грозит до одного года лишения свободы, штраф до 100 тысяч батов (около 3 тысяч долларов) или оба наказания одновременно.

"Я прошу всех путешественников правдиво сообщать историю своих поездок, чтобы меры по профилактике и контролю заболеваний могли быть реализованы эффективно", – заявил гендиректор департамента по контролю заболеваний Таиланда Монтьен Канасават.

Он добавил, что случаев заражения Эболой в Таиланде пока не выявлено. Власти считают необходимым усилить меры предосторожности из-за того, что инкубационный период заболевания может достигать 21 дня.

Замглавы департамента по контролю заболеваний Анек Мунгаомкланг уточнил, что в Таиланд прибыли 53 человека из двух стран, затронутых вспышкой Эболы. Ни у одного из них не выявлено симптомов заболевания, все находятся под карантинным наблюдением.

Первые сигналы из провинции Итури в ДРК, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900. По данным СМИ, риск распространения Эболы грозит еще 10 странам.

