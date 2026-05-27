NYT: США будут отправлять заболевших Эболой граждан в Кению

Соединенные Штаты будут отправлять заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению на лечение. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Кении планируется создание специального центра для лечения американцев от лихорадки. Власти США хотят таким образом предотвратить возвращение зараженных Эболой граждан в страну.

Кроме того, туда будут направлять не только зараженных, но и тех, кто контактировал с инфицированными, для прохождения карантина.

Журналисты отметили, что Штаты уже направили одного заразившегося американского медика на лечение в Германию и транспортировали еще шестерых граждан США в Германию и Чехию.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900. По данным СМИ, риск распространения Эболы грозит еще 10 странам.