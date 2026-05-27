Скончался совладелец холдинга Conde Nast Дональд Ньюхаус

Медиамагнат Дональд Ньюхаус умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times.

Его сын Стивен рассказал, что отец скончался 26 мая от лимфомы в своем доме в Нью-Джерси.

Ньюхаус родился в Нью-Йорке в 1929 году. Его отец Сэмюэл построил компанию Advance Publications, в которую входит издательский дом Conde Nast. Позже холдинг перешел в управление Дональду и его брату Сэмюэлу, известному как Си.

В частности, Дональд занимался кабельными активами корпорации и газетами, а его брат – Conde Nast, журналами Vogue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, Architectural Digest и другими. В 2017 году Си скончался.

Аналитики оценивают рыночную капитализацию Advance Publications примерно в 8,1 миллиарда долларов, но компания не публикует свою финансовую отчетность. По данным СМИ, состояние семьи Ньюхаус приблизительно составляет 24 миллиарда долларов.