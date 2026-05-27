Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, вице-спикером, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций.

Теперь за подделку или использование поддельной справки грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае подделки справки об отсутствии инфекционного заболевания – лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено через интернет, с использованием служебного положения, группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, срок увеличивается до 6 лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей.

До 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей можно получить, если преступление было совершено организованной группой, а также повлекло массовое заражение или иные тяжкие последствия.

Яровая отмечала, что такое решение было принято с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекционных заболеваний. Проект касается вопросов контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья прибывших в Россию мигрантов.