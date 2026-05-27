27 мая, 17:56

Шоу-бизнес

Иллюзионист Сафронов назвал себя алкоголиком и рассказал о запоях

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывший ведущий программы "Битва экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов в интервью проекту "Откройте, Давид" на телеканале Москва 24 рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

Сафронов назвал себя алкоголиком и признался, что у него были запои.

"Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе", – сказал иллюзионист.

По его мнению, алкоголизм – это неизлечимая болезнь. При этом он указал, что три года не употребляет спиртные напитки и не походит к ним "на пушечный выстрел". Справиться с тягой к алкоголю ему помогла его супруга Екатерина.

Ранее комик Дмитрий Позов обратился в реабилитационный центр, однако опроверг, что это связано с алкоголизмом. По его словам, он никогда не страдал этой болезнью. Юморист не скрывал, что после развода и потери отца стал чаще обычного употреблять алкогольные напитки, но к специалистам он направился из-за депрессии.

