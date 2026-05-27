Глава РПЛ Алаев назвал Кордобу лучшим игроком прошедшего сезона

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает колумбийского нападающего ФК "Краснодар" Джона Кордобу лучшим игроком сезона-2025/26. Об этом он заявил Sport24.

По словам Алаева, иного выбора быть не могло. Он подчеркнул, что сейчас футболисту нет никаких альтернатив. Глава РПЛ напомнил, что Кордоба сохраняет высокий уровень уже на протяжении нескольких лет и оказывает положительное влияние на результаты команды.

В прошедшем сезоне на счету колумбийца было 17 голов в 28 матчах.

Ранее полузащитник столичного "Локомотива" стал самым дорогим футболистом РПЛ. Его стоимость составила 28 миллионов евро.

На втором месте оказались полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян – по 25 миллионов евро. На третьей строчке рейтинга расположился нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

