Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 18:21

Спорт

Глава РПЛ Алаев назвал Кордобу лучшим игроком прошедшего сезона

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает колумбийского нападающего ФК "Краснодар" Джона Кордобу лучшим игроком сезона-2025/26. Об этом он заявил Sport24.

По словам Алаева, иного выбора быть не могло. Он подчеркнул, что сейчас футболисту нет никаких альтернатив. Глава РПЛ напомнил, что Кордоба сохраняет высокий уровень уже на протяжении нескольких лет и оказывает положительное влияние на результаты команды.

В прошедшем сезоне на счету колумбийца было 17 голов в 28 матчах.

Ранее полузащитник столичного "Локомотива" стал самым дорогим футболистом РПЛ. Его стоимость составила 28 миллионов евро.

На втором месте оказались полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян – по 25 миллионов евро. На третьей строчке рейтинга расположился нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

Футболист "Локомотива" Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ

Читайте также


спорт

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика