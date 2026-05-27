Александр Сторожук назначен главным тренером ФК "Торпедо"

Александр Сторожук назначен главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 44-летним тренером рассчитан на два года.

Ранее Сторожук тренировал в том числе ФК "Краснодар". Под его руководством клуб занял четвертое место в сезоне-2021/22 РПЛ. Также он работал с тульским "Арсеналом" и грозненским "Ахматом".

ФК "Торпедо" объявил об отставке главного тренера Олега Кононова 20 мая. Он работал с клубом с января 2024 года по август 2025-го, а также с октября 2025 года по май 2026-го.

