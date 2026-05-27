9to5Mac: Apple работает над блокировкой iPhone при похищении из рук

Американская корпорация Apple занимается разработкой новой функции автоматической блокировки iPhone при его похищении из рук. Об этом сообщил портал 9to5Mac.

По его данным, системы будут считывать несколько сигналов, включая акселерометр гаджета, чтобы определить, было ли устройство выхвачено из рук, и автоматически блокировать его. Также будет отслеживаться расстояние от сопряженных с iPhone Apple Watch.

Кроме того, функция начнет учитывать параметры, применяемые при защите украденных устройств, в число которых входят подключение к привычной сети Wi-Fi и нахождение в знакомом месте.

Ранее в камере iPhone нашли скрытую функцию. Она связана с очисткой объектива. Опция появилась в iOS 26. Она анализирует состояние объектива перед съемкой, и в случае, если камера оказывается грязной, пользователь получает соответствующее уведомление.

Чтобы включить функцию, необходимо перейти в раздел "Камера" в настройках смартфона и включить опцию "Подсказки по очистке объектива".

