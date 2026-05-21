21 мая, 17:04

CNet: в камере iPhone есть скрытая функция, связанная с очисткой объектива

В камере iPhone нашли скрытую функцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В камере iPhone нашли скрытую функцию. Функция связана с очисткой объектива, сообщает CNet.

Опция появилась в iOS 26 – она анализирует состояние объектива перед съемкой, и в случае, если камера оказывается грязной, пользователь получает соответствующее уведомление. Это поможет делать качественные снимки.

Чтобы включить функцию, необходимо перейти в раздел "Камера" в настройках смартфона и включить опцию "Подсказки по очистке объектива".

Однако возможность работает не на всех устройствах. Это касается только телефонов серии iPhone 15 и более новых аппаратов.

Ранее сообщалось, что в галерее iPhone может появиться больше функций с искусственным интеллектом (ИИ) для редактирования фотографий. Apple планирует внедрить их в приложении "Фото" в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 как часть системы Apple Intelligence.

Новые инструменты будут работать на устройстве и дополнят Clean Up. Для этого в интерфейсе появится раздел Apple Intelligence Tools с опциями Extend (расширение изображения), Enhance (автоматическая коррекция цвета и параметров) и Reframe (изменение перспективы).

