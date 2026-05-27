27 мая, 20:04

Экономика

Инфляция в РФ замедлилась до 5,33% в годовом выражении

Фото: 123RF.com/aoo3771

Инфляция в России на 25 мая 2026 года снизилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая. Это следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

Согласно данным министерства, с 19 по 25 мая наблюдалась дефляция (устойчивое снижение уровня цен на товары и услуги. – Прим. ред.) на продовольственные товары в размере 0,07%. Это последовало за снижением цен на 0,26% неделей ранее.

Плодоовощная продукция и другие продукты питания стали дешевле – на 0,11 и 0,07% соответственно. Цены на непродовольственные товары и услуги показали рост. Непродовольственный сегмент подорожал на 0,1%, а сектор услуг – на 0,24%.

При этом, по данным Росстата, инфляция за период с 19 по 25 мая составила 0,07%. С начала мая потребительские цены выросли на 0,11%, с начала года – на 3,22%. В годовом выражении инфляция составила 5,47%.

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост стоимости платного обучения в вузах уровнем официальной инфляции, установив для университетов "потолок" цен. Также прозвучала инициатива сделать бесплатным обучение по дефицитным специальностям – врачей, учителей, ученых и инженеров – как в вузах, так и в колледжах.

В нижней палате парламента отметили, что это должно стать первым шагом к полной отмене платы за первое высшее для всех россиян, но действовать нужно поэтапно из-за нехватки бюджетных средств.

