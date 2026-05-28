РКН опроверг данные об ограничении интернета в Белгородской области с 1 июня

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении в работе интернета в Белгородской области с 1 июня, назвав такие сведения фейками. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

"В редакции СМИ Белгородской области поступают письма якобы от имени Роскомнадзора. В них сообщается о планируемых с 1 июня 2026 года ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов", – указано в сообщении.

В РКН подчеркнули, что не планируют проводить подобных мероприятий. Ведомство призвало журналистов не распространять недостоверные данные.

Актуальная информация публикуется на официальном сайте ведомства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2030 году все малые населенные пункты России от 100 до 1 000 человек получат инфраструктуру для скоростного мобильного интернета четвертого поколения (LTE). Во многих селах станции уже установлены. 20% из них – отечественного производства.

