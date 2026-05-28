Мужчина 13 лет держал людей в рабстве на металлобазе под Мурманском

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Житель поселка Никель предстанет перед судом по обвинению в похищении людей и использовании рабского труда. Об этом сообщило СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Согласно данным ведомства, 57-летнему мужчине вменили похищение нескольких человек группой лиц по предварительному сговору, а также использование рабского труда. Выяснилось, что в 2012 году он вместе с подельником нашел троих жителей Печенгского района и превратил их в бесправную рабочую силу. Людей заставляли трудиться на металлобазе без документов и зарплаты.

Тех, кто пытался уклониться от работы, избивали и запирали в подвале. Для дополнительного запугивания пленников принуждали подписывать долговые расписки. Несколько раз мужчины пытались бежать, но их находили и силой возвращали обратно. Все это продолжалось 13 лет, пока злоумышленников не задержали.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Подельник же до этого момента не дожил, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено.

Ранее сообщалось, что в Британии женщина на протяжении 25 лет держала рабыню в своем доме. Истощенную потерпевшую обнаружила полиция после звонка сына хозяйки. Женщину не кормили, не пускали в душ, избивали метлой, а также выбили зубы, заливали в горло жидкость для мытья посуды и несколько раз брили налысо.

При этом дети злоумышленницы тоже не получали должного ухода. У них были гнилые зубы, вши, также они не ходили в школу. Сама женщина отрицает все обвинения. Потерпевшая же живет в другой семье и учится в колледже.