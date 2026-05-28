28 мая, 15:52

Происшествия

Пропавшие в Омске сапбордисты не планировали заплыв с ночевкой

Пропавшие в Омске сапбордисты, Ольга и Анатолий, не планировали заплыв с ночевкой, рассказал РЕН ТВ брат пропавшей женщины Максим Симочкин.

Он отметил, что основной инвентарь остался на месте, поэтому, скорее всего, планировался небольшой маршрут длительностью 5 часов. Симочкин также предположил, что его сестра и ее сожитель могли заблудиться или случайно утопить мобильные телефоны.

О пропаже двух человек стало известно 28 мая. Они ушли из дома 25 мая, одетые в шорты и футболки, взяв с собой сапы.

По данным УМВД России, пропавшие живут недалеко от Иртыша. В последние дни в Омске установилась 30-градусная жара, однако температура воды остается низкой.

