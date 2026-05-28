28 мая, 16:10

Происшествия

Школьник в Красноярске скончался после последнего звонка из-за сердечной недостаточности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Причиной смерти подростка в Красноярске после последнего звонка стала сердечная недостаточность, рассказал РИА Новости двоюродный брат школьника Данила Доценко.

Он объяснил, что мальчик родился с врожденным пороком сердца, у него стоял клапан. За пять дней до смерти школьник был у врача, который сказал месяц ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Доценко добавил, что его брат был открытым и добрым человеком, который всегда старался помочь тем, кто в этом нуждался.

О смерти мальчика стало известно 27 мая. Ребенок скончался во дворе на улице Матросова, в жилом комплексе "Отражение", когда возвращался домой после последнего звонка. Отмечалось, что школьник был сиротой, его воспитанием занимался опекун.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи указывали, что к подростку была вызвана скорая помощь, но он скончался, несмотря на принятые меры.

