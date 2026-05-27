В Красноярске возбудили дело по факту смерти ребенка после последнего звонка

Фото: Следственный комитет РФ

В Красноярске возбуждено уголовное дело после смерти 16-летнего подростка, возвращавшегося с последнего звонка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации следствия, 26 мая на парковке на улице Матросова у школьника резко ухудшилось состояние здоровья. На место была вызвана скорая помощь, однако, несмотря на принятые меры, ребенок скончался. Также было установлено, что у несовершеннолетнего было хроническое заболевание.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для того, чтобы установить точные причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

О смерти подростка стало известно ранее. В прокуратуре уточняли, что у школьника были проблемы с сердцем, а в сентябре ему должны были провести плановую операцию. Кроме того, мальчик был сиротой и жил с опекуном.

