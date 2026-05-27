Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 22:23

Политика

Посол РФ назвал прием Путина в Астане исключительно теплым и гостеприимным

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимира Путина, прибывшего в Астану с государственным визитом, приняли по высшему протокольному разряду. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Дипломат добавил, что оказанный прием оказался исключительно теплым и гостеприимным.

"Спасибо казахстанским друзьям за такое внимание и такой прием", – сказал дипломат в интервью местному новостному изданию Qogam.

Он добавил, что насыщенная программа визита привносит в отношения двух стран дополнительную теплоту и дружественный характер. По словам Бородавкина, главным итоговым документом переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.

Путин прилетел с рабочим визитом в Астану 27 мая, где у трапа его встретил президент Казахстана. Борт российского лидера сопровождали два истребителя ВВС Казахстана. Также Путина приветствовали военный президентский и молодежный оркестры, а в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух стран.

Визит продлится до 29 мая. В программе Путина значится участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика