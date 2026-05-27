Посол РФ назвал прием Путина в Астане исключительно теплым и гостеприимным

Владимира Путина, прибывшего в Астану с государственным визитом, приняли по высшему протокольному разряду. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Дипломат добавил, что оказанный прием оказался исключительно теплым и гостеприимным.

"Спасибо казахстанским друзьям за такое внимание и такой прием", – сказал дипломат в интервью местному новостному изданию Qogam.

Он добавил, что насыщенная программа визита привносит в отношения двух стран дополнительную теплоту и дружественный характер. По словам Бородавкина, главным итоговым документом переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.

Путин прилетел с рабочим визитом в Астану 27 мая, где у трапа его встретил президент Казахстана. Борт российского лидера сопровождали два истребителя ВВС Казахстана. Также Путина приветствовали военный президентский и молодежный оркестры, а в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух стран.

Визит продлится до 29 мая. В программе Путина значится участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета.