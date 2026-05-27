Американский лидер Дональд Трамп перепутал Венесуэлу с Ираном, говоря о военной операции США на Ближнем Востоке.

В ходе заседания правительства глава Белого дома заявил, что Венесуэла больше не имеет морского флота, военно-воздушных сил и людей, которые "вели страну к плачевным последствиям". Также он сообщил об уничтожении руководства страны, имея в виду Иран.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы регионе.

Недавно Трамп потребовал, чтобы все оставшиеся запасы обогащенного урана в Иране были незамедлительно переданы американской стороне для последующей утилизации. При этом он отмечал, что соглашение с Исламской Республикой в целом согласовано и ожидает итогового утверждения между сторонами. Американский лидер пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.