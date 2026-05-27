Глава ФПБК Бородин заявил, что Орбакайте имеет связи с масонами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил, что Кристина Орбакайте имеет связи с масонами. Об этом он сделал публикацию в своем телеграм-канале.

Поводом стала фотография артистки, на которой Бородин заметил "всевидящее око", прикрывавшее ее глаз. Данный символ часто ассоциируется с масонством.

Бородин связал это с местом жительства Орбакайте в Калифорнии, где находится Богемская роща – закрытый клуб, который десятилетиями посещают семьи Бушей, Никсонов и Рокфеллеров.

"Не исключаю, что если за (Максимом. – Прим. ред.) Галкиным уже присматривает ЦРУ, то Орбакайте – как наследницу примадонны (Аллы Пугачевой. – Прим. ред.) – взяли в оборот эти самые представители теневого истеблишмента", – заключил он.

Ранее сообщалось, что рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) официально стал офицером в масонской ложе. Он был единогласно выбран и инсталлирован Досточтимым Мастером Ложи на 2026–2027 годы. Сам музыкант назвал масонство своим путем к самопознанию и Богу, а также духовной опорой, добавив, что распространенные негативные представления о масонах являются "обманом и ложью".