Адвокат Жорин: решение Латвии запретить въезд Орбакайте является политическим

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Решение властей Латвии запретить въезд в страну певице Кристине Орбакайте является политически мотивированным. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, сообщает aif.ru.

Спецслужбы Латвии посчитали, что выступление российской исполнительницы, не высказавшейся открыто против СВО, приведет к росту межэтнической напряженности. По словам самой Орбакайте, запрет нарушает ее права как артистки, а также основы международного права. Певица планирует отстаивать свои права в суде.

В свою очередь, адвокат назвал аргументы со стороны латвийских властей преследованием по политическим мотивам.

"Запрещать въезд в страну человеку не за его действия или высказывания, что само по себе очень часто спорно, а за то, что он что-то не сделал из того, что власти считали, что этот человек должен был бы сделать, заявить, это даже на слух звучит очень абсурдно", – сказал Жорин.

Он также выразил уверенность в том, что Орбакайте выиграет суд.

Латвийская служба госбезопасности в конце апреля включила Орбакайте, а также музыканта Горана Бреговича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Утверждалось, что их выступления не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

При этом Эстония решила не вводить запрет на въезд Орбакайте. Была проведена проверка, по результатам которой оснований для этого не было обнаружено.