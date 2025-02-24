Михаил Галустян назвал неожиданностью внесение его в список санкций Евросоюза

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Комик Михаил Галустян прокомментировал решение Евросоюза внести его в список санкций. Как признался артист в беседе с "Газетой.ру", для него это стало неожиданностью.

"Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям", – сказал шоумен.

Галустян призвал европейских политиков заботиться о своих гражданах и заявил, что ЕС не сможет запретить всех российских артистов.

Евросоюз ввел ограничения против Галустяна и телеведущей Юлии Барановской в рамках 16-го пакета санкций. ЕС объяснил введение санкций против юмориста тем, что он якобы принимал участие в движении "Юнармия", занимаясь "милитаризацией российской молодежи".

24 февраля ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, в рамках новых ограничений вводится запрет на доступ к системе SWIFT для 13 банков.