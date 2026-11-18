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Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший поручил доставить главе Белого дома Дональду Трампу и его делегации еду из местной сети быстрого питания Jollibee для позднего перекуса. Об этом глава республики рассказал журналистам во время встречи с Трампом в президентском дворце Малаканьян, передает РИА Новости.

Как объяснил Маркос-младший, таким образом он хотел познакомить гостей со "вкусом Манилы". По словам президента Филиппин, Jollibee является очень популярной сетью, а одно из основных блюд заведения – жареная курица.

Кроме того, Маркос подчеркнул, что на Филиппинах эта сеть популярнее американского KFC. Трамп отреагировал положительно на еду из Jollibee, назвав ее "фантастикой".

Американский президент прибыл на Филиппины с визитом 17–18 ноября. Он приехал во дворец Малаканьян для переговоров с Маркосом. В ходе встречи Трамп пошутил, что хотел бы получить звание фельдмаршала филиппинской армии.

Глава Белого дома вспомнил, что в том же дворце, где проходила встреча, экс-президент Филиппин Мануэль Кесон вручил генералу Дугласу Макартуру золотой жезл и присвоил ему звание фельдмаршала.