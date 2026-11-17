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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Владимиром Путиным, однако пока не знает, удастся ли организовать такой разговор. Об этом он заявил перед встречей с лидерами Японии, Индии и Австралии в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле.

При этом Путин и Трамп должны встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры президентов России и США с председателем КНР Си Цзиньпином.

Возможность отдельной беседы Путина и Трампа также прорабатывается. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ее проведение зависит от согласования графиков лидеров.

Москва рассчитывает на полноценные переговоры продолжительностью не менее часа, но допускает и короткий разговор в уединенной обстановке на полях саммита. Точное время и формат пока не определены.

