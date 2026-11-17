Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 сентября 2027 года в России начнет действовать единая система учета платежных карт, а также обязанность банков передавать данные о клиентах. Об этом сообщил Центробанк.

Согласно документу, опубликованному на сайте регулятора, оператор по переводу денежных средств при выдаче платежной карты физическому лицу должен будет передать в систему электронное сообщение. В нем указываются номер и вид карты, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

До 31 августа 2027 года будет действовать переходный период, отметили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что единая система учета платежных карт не предусматривает автоматических блокировок и не требует от держателей карт каких-либо действий. Данная мера направлена на борьбу с дропперством и должна помочь банкам и регулятору быстрее выявлять подозрительные операции.