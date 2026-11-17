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Розничные продажи водки в России в январе – октябре 2026 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 59,82 миллиона декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи коньяка за тот же срок уменьшились на 2,6%, до 10 миллионов декалитров. Совокупный объем розничных продаж алкоголя (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 0,69%, до 164,1 миллиона декалитров.

Продажи спиртных напитков крепостью выше 9% выросли на 0,9%, до 98,2 миллиона декалитров. Слабоалкогольная продукция сократились на 58,8%, до 570,7 тысячи декалитров. Ликероводочные изделия, напротив, прибавили 11% и достигли 16,7 миллиона декалитров.

Продажи виноградного вина сократились на 2,4%, до 45,13 миллиона декалитров, игристых вин – выросли на 4,6%, до 16,62 миллиона декалитров.

В сегменте напитков брожения продажи снизились на 0,5%, до 601,44 миллиона декалитров. Общие продажи пива сократились на 0,5%, до 510,8 миллиона декалитров, тогда как продажи пивных напитков упали на 2,7%, до 79,1 миллиона декалитров.

Сидра продали 8,86 миллиона декалитров – на 21,6% больше, медовухи – 2,6 миллиона декалитров, рост – на 8,2%. Пуаре показал падение на 24,9%, до 110,7 тысячи декалитров.

Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта упали на 28,7%, до 139,2 тысячи декалитров, ликерных вин – на 8,2%, до 881,1 тысячи декалитров, плодовой алкогольной продукции – на 33,7%, до 1,42 миллиона декалитров. Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом прибавили 0,6% и вышли на 1,14 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что в августе Россия сократила импорт пива из Германии до минимальных значений с лета 1999 года. Показатели на октябрь 2026 года составили 52,1 тысячи евро. По сравнению с предшествующим месяцем закупки уменьшились вдвое. Импорт в денежном выражении в июне 1999 года составил 36,9 тысячи евро.