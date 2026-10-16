Россия сократила импорт пива из Германии до минимальных значений с 1999 года

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Россия в августе этого года сократила импорт пива из Германии до минимальных значений с лета 1999 года. Текущие показатели составили 52,1 тысячи евро. Такой вывод следует из данных Евростата, которые приводит РИА Новости.

По сравнению с предшествующим месяцем закупки уменьшились вдвое. Импорт в денежном выражении в июне 1999 года составил 36,9 тысячи евро.

Главным поставщиком пива в Россию среди стран Евросоюза в августе 2026 года стала Латвия. На прибалтийскую республику пришлась треть всех поставок из ЕС в денежном выражении (674,4 тысячи евро). Месяцем ранее страна занимала только четвертое место.

На втором месте оказалась Польша: ее экспорт в Россию уменьшился в шесть раз – до 582,4 тысячи евро. На долю страны пришлось 29% пивного импорта из Евросоюза. Замыкает первую тройку Бельгия. Поставки из этой страны удвоились к июлю и достигли 353,5 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что уровень потребления пива в России за 2025 год достиг рекордно низкого значения. Выяснилось, что на одного взрослого россиянина в среднем приходится около 60 литров пива в год, то есть на 17% меньше, чем в 2024 году.

После рекордного для отрасли 2024 года рынок пива в России стагнирует. Спрос тогда рос на фоне ухода ряда иностранных брендов и подорожания импорта, но уже через год продажи резко снизились.