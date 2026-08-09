К 2028 году более 70% всего вина в РФ будет отечественным

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В ближайшие несколько лет российское вино перестанет быть просто заменой импорту и превратится в самостоятельную категорию с узнаваемыми брендами и лояльной аудиторией. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).

По оценкам АВВР, уже через 2–3 года доля российского вина на рынке сможет превысить две трети от общего объема продаж. Рынок при этом станет заметно более зрелым, сегментированным и ориентированным на отечественного производителя.

Достичь таких показателей планируется за счет дальнейшего сокращения поставок из-за рубежа и увеличения площади виноградников. Аналитики также ожидают активного развития новых ниш: в ассортименте будет появляться больше органических и безалкогольных вин, а также продукции в малых форматах упаковки.

В ассоциации отметили, что спрос на качественные российские позиции уже сейчас опережает предложение. Лучшие образцы раскупаются практически мгновенно, а в премиальном сегменте и вовсе наблюдается дефицит. Этот тренд будет только усиливаться: повышенный интерес сохранится к терруарным и авторским винам.

Главной задачей на ближайшие годы в АВВР назвали переход от экстенсивного количественного роста к жесткой конкуренции за качество. В фокусе окажутся классифицированные вина и рост узнаваемости национальных брендов.

Вместе с тем аналитики предупреждают о возможном росте средней цены на продукцию. Давление на стоимость будут оказывать увеличивающиеся издержки производства и сохраняющаяся ограниченность объемов качественного винограда.

Согласно данным исследовательской компании "Ромир", уже в 2026 году доля российских игристых вин может достигнуть 75%, а тихих – 63–65%. Опираясь на эту статистику, в АВВР заключили, что к 2028–2029 годам отечественное вино имеет все шансы прочно закрепиться в качестве основы винной карты как в розничных сетях, так и в ресторанах.

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