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06 августа, 17:22

Экономика

Власти РФ возобновили обсуждение онлайн-торговли алкоголем

Фото: legion-media.com/Svitlana Kuchina

Минфин России подтвердил возобновление дискуссии о проведении эксперимента по дистанционной продаже алкоголя через "Почту России" и маркетплейсы. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Законопроекты лежат в Госдуме с 2021 года, это скорее поправки ко второму чтению в эти законопроекты", – цитирует Сазанова РИА Новости.

По его словам, вопрос сейчас обсуждают Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг.

Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии еще в 2021 году. Участвовать в нем могли компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции.

В январе 2025 года Сазанов сообщал, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, а законопроект лежит без движения. Тогда он отмечал, что единого мнения в дискуссии нет, а Минздрав и Роспотребнадзор выступают против.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года потребление алкоголя в России достигло рекордно низких значений. Показатель составил 7,62 литра на душу населения. С начала года россияне сократили употребление алкоголя на 0,44 литра. До этого столь низкий объем фиксировался только в кризисные 1997–1998 годы – тогда он держался на отметке 7,6 литра на человека.

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