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России следует быть готовой к долгосрочному военному противостоянию, поскольку европейские страны в ближайшей перспективе не допустят урегулирования украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, западные государства сделали ставку на продолжение боевых действий и полностью отрицают возможность мирного урегулирования. Любые попытки вести диалог встречают непримиримое желание европейцев сорвать достижение договоренностей.

Мирошник отметил, что переломить эту тенденцию в ближайшее время вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Киев, поэтому Москве необходима готовность к достаточно долгосрочным военным действиям, но с продуманной стратегией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что России не нужно содействие в урегулировании ситуации на Украине, она обладает собственной армией и флотом, а также воздушно-космическими силами и войсками беспилотных систем. По его словам, у России есть люди, ощущение исторической непрерывности и национальной гордости.

