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29 июля, 12:55

Политика

Лавров заявил, что России не нужна помощь Запада по Украине

Фото: kremlin.ru

России не нужно содействие в урегулировании ситуации на Украине, она обладает собственной армией и флотом, а также воздушно-космическими силами и войсками беспилотных систем. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас опять наши турецкие соседи говорят, что они готовы вновь помогать по Украине, но одновременно тут же подписываются под документами НАТО, в которых сказано – надо восстановить территориальную целостность киевского режима", – напомнил министр.

Кроме того, США указывают, что будут помогать России после того, как они "разберутся" с Ираном, указал он.

Лавров также подчеркнул, что у России есть люди, ощущение исторической непрерывности и национальной гордости. Поэтому он отверг идею заморозки конфликта на линии соприкосновения в обмен на последующий поиск компромисса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским с американским лидером Дональдом Трампом воздушного перемирия являются не более чем измышлениями СМИ.

По его словам, в настоящее время нет никакой конкретики о возможном воздушном перемирии и новых предложениях по урегулированию конфликта на Украине. При этом Песков отказался комментировать слова Зеленского о том, что Россия якобы планирует задействовать военных из Северной Кореи в спецоперации.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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