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29 июля, 15:32

Общество

Московские врачи спасли мальчика с декоративным камнем в желудке

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В Москве врачи спасли четырехлетнего мальчика, который случайно проглотил декоративный камень во время настольной игры. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в MAX.

Ребенка на скорой доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой.

"Рентген показал, что в желудке находится камень размером около двух сантиметров", – говорится в сообщении.

Врачи решили удалить инородное тело с помощью эндоскопической операции без разрезов. Хирурги провели через рот тонкий инструмент, нашли в желудке камень и вытащили его.

Операция прошла успешно, ребенок получил всю необходимую помощь. Через некоторое время он был выписан в хорошем состоянии.

Ранее в Новороссийске хирурги спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 100 магнитных шариков. Мелкие детали сцепились в один клубок. В рамках полостной операции врачам удалось разъединить и вытащить магниты.

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