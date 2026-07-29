29 июля, 15:32Общество
Московские врачи спасли мальчика с декоративным камнем в желудке
Фото: МАХ/"Московская медицина"
В Москве врачи спасли четырехлетнего мальчика, который случайно проглотил декоративный камень во время настольной игры. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в MAX.
Ребенка на скорой доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой.
"Рентген показал, что в желудке находится камень размером около двух сантиметров", – говорится в сообщении.
Врачи решили удалить инородное тело с помощью эндоскопической операции без разрезов. Хирурги провели через рот тонкий инструмент, нашли в желудке камень и вытащили его.
Операция прошла успешно, ребенок получил всю необходимую помощь. Через некоторое время он был выписан в хорошем состоянии.
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