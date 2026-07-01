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01 июля, 16:51

Общество

В Подмосковье врачи достали из пищевода мужчины крышку от газировки

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской больницы вытащили из пищевода пациента металлическую крышку от газировки, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

"Ранее мужчина налил себе газировку, не подозревая, что его дочь, играя, бросила в стакан металлическую крышку от бутылки. Выпив жидкость залпом, пациент проглотил и инородный предмет", – рассказали в министерстве.

В результате застрявшая крышка начала причинять мужчине дискомфорт острыми краями, в связи с чем он обратился за помощью. Медики извлекли инородное тело, используя специальные эндоскопические щипцы. Вмешательство заняло несколько минут, уточнила заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова. Мужчина уже выписан из больницы.

Как пояснили в ведомстве, острые края крышки могли повредить стенку пищевода, что привело бы к кровотечению и воспалению. Кроме того, предмет мог спровоцировать удушье.

До этого подмосковные врачи спасли 3-летнего ребенка, у которого в стенку желудка вросли 10 магнитов. Инородные тела не только соединились между собой через слизистую оболочку желудка, но и частично перекрыли подслизистый слой. Извлечь их удалось в помощью эндоскопического оборудования.

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