Рыбак в Коста-Рике выловил уникальную оранжевую акулу-няньку с белыми глазами

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Рыбак в Коста-Рике поймал уникальную оранжевую акулу-няньку с белыми глазами, которая оказалась мутантом. Об этом сообщается в публикации Института морских наук Техасского университета.

Отмечается, что мужчина выловил самку акулы длиной около двух метров в Карибском море в августе 2024 года, а затем сразу отпустил обратно в воду. Изучив фотографии улова, ученые выяснили, что у акулы альбинизм, который отвечает за белые глаза, а также ксантоз – состояние, при котором усиливается выработка желтых пигментов, из-за чего кожа обретает яркий мандариновый оттенок.

По словам специалистов, подобная цветовая комбинация ранее никогда не встречалась ни у акул-нянек, ни у других акул в Карибском бассейне – это первый зафиксированный случай. Обычно яркая окраска должна мешать хищникам маскироваться и охотиться, однако, судя по размеру данной особи, необычный окрас ей неудобств не доставил.

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