Фото: guinnessworldrecords.com

В штате Мичиган в США родился кот, у которого 28 пальцев на лапах. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает UPI.

Обычно у кошек на лапах 18 пальцев, однако Тоби родился с полидактилией, так называют врожденное наличие дополнительных пальцев. Его хозяйка Делани Хендерсон призналась, что, увидев Тоби, не могла поверить своим глазам – у нее есть кот с такой же особенностью, поэтому она думала, что увидит только дополнительные "большие пальцы".

Она добавила, что сразу почувствовала с котом "особую связь" и решила, что он должен быть частью ее семьи. Несмотря на количество пальцев, Тоби может спокойно бегать, играть и вести обычную кошачью жизнь, если не считать тщательную стрижку когтей. Хендерсон подчеркнула, что состояние здоровья у животного "отличное".

Ранее абиссинский кот из России был признан самым красивым представителем семейства кошачьих по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. Он набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда.

