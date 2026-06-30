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30 июня, 18:06

Наука

На Солнце произошла третья сильная вспышка

Фото: 123RF.com/mattlphotography

Третья за день вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Продолжительность вспышки мощностью M5.9 составила 37 минут. Ее выявили 30 июня в 15:57 по московскому времени в группе пятен 4475.

Также 30 июня на Солнце произошли две сильные вспышки класса M1.3 и M1.4, их выявили в группах пятен 4475 и 4479 соответственно.

Кроме того, ученые зафиксировали на Солнце гибель неизвестной кометы. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указывали, что комета не имела ни имени, ни номера в каталоге.

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