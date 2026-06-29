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29 июня, 16:10

Наука

В РАН показали распад крупного пятна на поверхности Солнца

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем телеграм-канале опубликовала видео распада крупного пятна на поверхности Солнца.

"Монолитная структура размером больше, чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане", – говорится в описании к видео.

На кадрах также можно увидеть появление новой активной области к северу от солнечного экватора.

По словам ученых, сейчас по направлению к Земле расположены сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в этом году. При этом практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие несколько суток может привести к фронтальному удару по планете.

Как сообщалось ранее, группа пятен 4478 достигла наибольшего в этом году размера – 1 190 единиц, тогда как предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1 100 единиц. При этом фактической активности в области пока не наблюдается. Исследователи отмечают, что она накапливает энергию, но больших взрывов не фиксируется.

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