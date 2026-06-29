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29 июня, 13:16

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Ученый Жуйко опроверг влияние ретроградного Меркурия на человека

Во всем виноват? Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года

Ретроградный Меркурий ждет россиян с 29 июня по 23 июля. Что это за период, на ком он отразится сильнее всего и что об этом думает наука, расскажет Москва 24.

Сложное время?

Фото: 123RF.com/fizkes

Период ретроградного Меркурия продлится с 29 июня по 23 июля в знаке Рака, который связан с темами семьи, родителей, детских переживаний, недвижимости и эмоциональной сферы. Об этом Москве 24 рассказал астролог Борис Зак.

"Когда ретроградный Меркурий находится в этом знаке, он поднимает все эти вопросы: напоминает о незакрытых проблемах с близкими, вопросах наследства и документах на недвижимость и дает возможность закрыть незавершенные дела в этих сферах. Это хороший период, чтобы проговорить с родителями проблемные точки или проработать эти блоки с психологом", – отметил он.

Наступивший период станет прекрасным временем для завершения ранее начатых дел. Эксперт рекомендовал вернуться к отложенным проектам и обучению, привести в порядок документы и жилье. При этом лучше сосредоточиться на спокойной, упорядочивающей деятельности: новые начинания или стремительно угаснут, или потребуют существенной переделки, объяснил астролог.

Также не рекомендуется покупать крупную бытовую технику, автомобили и сложные технические устройства: повышается риск, что либо ими не будут пользоваться, либо возникнет сбой. Зато если устройство или автомобиль требуют ремонта – это отличное время для таких планов.
Борис Зак
астролог

В то же время ретроградный Меркурий – период, когда стоит быть аккуратнее с документами в целом и транспортными в частности. Это связано с тем, что в момент действия этого явления нередко случаются ошибки в билетах и опоздания на самолет.

По словам астролога, острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака, так как у них сильнее начнет преобладать эмоциональная сторона жизни.

"Также он серьезно коснется Козерогов: им сложнее включать эмоции, реагировать на всплески и прорабатывать темы, связанные с родителями и детскими травмами. Им нужно искать баланс", – сказал он.

Заметное влияние ретроградный Меркурий окажет и на Овнов: у представителей знака может усилиться импульсивность и склонность к резким реакциям. В этой связи астролог порекомендовал сохранять спокойствие и проявлять больше мягкости.

В фокусе внимания Овнов окажутся вопросы недвижимости и наследства, плюс не менее ощутимым окажется воздействие и на Весов. Последним стоит быть готовыми к нестабильности в партнерских отношениях как в деловой плоскости, так и в личной жизни, добавил Борис Зак.

Внимание к написанному

Фото: depositphotos/pressmaster

Астролог Анастасия Грохотова рассказала Москве 24 и о других особенностях наступившего ретроградного Меркурия.

По ее словам, путаница может возникать в расписании, документах, переписках и восприятии информации в целом. Люди будут сильнее опираться на личный опыт, настроение и внутреннюю оценку ситуации: спокойно ли им, доверяют ли они человеку, не напоминает ли происходящее что-то из прошлого.

Факты при этом иногда будут уходить на второй план. Человек написал коротко, а мы уже решили, что он недоволен. Кто-то задержал ответ – внутри появилась тревога. В дороге все пошло не по плану – и вместо спокойного уточнения маршрута появляется переживание, что все сорвется.
Анастасия Грохотова
астролог

"Есть еще одна особенность нынешнего ретроградного Меркурия – он совпадает с полнолунием в Козероге. Поэтому первые дни периода могут острее показать конфликт между личными делами и обязанностями: хочется заняться домом, семьей, своим состоянием, а параллельно нужно закрывать рабочие задачи, соблюдать сроки, платить по счетам, отвечать на сообщения и держать все под контролем", – пояснила астролог.

Кроме того, 30 июня на фоне ретроградного Меркурия Юпитер переходит в знак Льва. В связи с этим надо внимательнее соотносить свои желания с реальными возможностями: из-за путаницы в деталях громкие заявления, щедрые обещания и уверенные решения лучше сначала проверять по срокам и условиям, предупредила Грохотова.

Также эксперт рекомендовала учитывать, что 7 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение. В сочетании с Меркурием это может на порядок снижать концентрацию: легче что-то забыть, перепутать факты, цифры и даты.

Также сейчас выше риск намеренного искажения информации, технических проблем со связью, путаницы в договоренностях и разных накладок. Поэтому в июле лучше повременить со стартом новых крупных проектов, подписанием контрактов и важными шагами, влияющими на дальнейшее развитие событий.
Анастасия Грохотова
астролог

Чтобы пережить этот период легче, астролог порекомендовала чаще сверяться с фактами. Перед важным ответом перечитывать сообщение, проверять адресата и пытаться осознать, что действительно сказано, а что можно было случайно додумать из-за настроения.

"В переписках необходимо будет постоянно уточнять смысл, задавая собеседнику вопрос: правильно ли я понял, что вы имеете в виду? Это особенно важно в разговорах с близкими, клиентами, коллегами, чтобы не разрушить с ними отношения", – предупредила астролог.

Научная точка зрения

Фото: 123RF.com/nasaimages

Младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что ретроградный Меркурий – исключительно астрологическое понятие, связанное с видимым движением планеты среди звезд на небесной сфере.

"На самом деле Меркурий как вращался вокруг Солнца по почти круговой орбите в одном направлении, так и продолжает это делать, совершая один оборот за 88 суток", – подчеркнул специалист.

По его словам, эффект ретроградного движения возникает из-за разницы в периодах обращения: примерно за 3,5 оборота Меркурия вокруг Солнца Земля делает всего 1.

В определенных точках орбит Земля и Меркурий встают в такую конфигурацию, что наблюдателям с Земли кажется, будто Меркурий движется в противоположном направлении относительно звезд, которые бесконечно далеки и кажутся неподвижными. Это просто эффект проекции – планета не меняет направления своего движения.
Сергей Жуйко
младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Никакого физического влияния на Землю или человека ретроградный Меркурий не оказывает. Если кто-то чувствует недомогание или неудачи в этот период – это исключительно эффект плацебо, и физической основы для этого нет, заключил Сергей Жуйко.

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Зудакова Татьяна

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