Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 00:01

Наука
Главная / Истории /

Эксперт Турилов объяснил, почему Луна получит клубничный оттенок 29 июня 2026 года

В оттенках красного: почему Луна станет "клубничной" 29 июня

В ночь с 29 на 30 июня взойдет так называемая "клубничная Луна" – явление, при котором спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и из-за атмосферы примет алый оттенок. Подробности – в материале Москвы 24.

Самая низкая Луна в году

Фото: 123RF.com/darkfoxelixir

Россияне смогут наблюдать в небе "клубничную Луну" в ночь с 29 на 30 июня. Это явление станет первым полнолунием лета, рассказал Москве 24 популяризатор астрономии Ярослав Турилов.

Необычный цвет спутник Земли приобретает из-за своего низкого расположения относительно линии горизонта, по сути это самая низкая точка нахождения в году. В итоге Луна оказывается в красноватом или розовом оттенке.
Ярослав Турилов
популяризатор астрономии

В другие дни спутник может казаться красным на восходе или заходе, когда он проходит через слой атмосферы. В таком случае изменение цвета происходит из-за рассеяния света, отметил эксперт.

"Клубничную Луну" можно будет наблюдать во всех регионах России. Однако это важно делать на отрытой местности, так как небесное тело не будет высоко подниматься. В идеале необходим открытый горизонт, рассказал Турилов.

"Для наблюдения не нужно совершенно темного неба, потому что Луна будет очень яркой и ее можно увидеть даже из крупного и хорошо освещенного города, например из Москвы", – добавил специалист.

Подведение промежуточных итогов

Фото: 123RF.com/mudkung

При этом 29 июня пройдет в знаке Козерога, который отличается ответственностью, дисциплиной и упорством. В целом период "клубничной Луны" – удачное время, чтобы обратить внимание и на то, что в жизни приносит результат, и на то, от чего пора отказаться, рассказала астролог и мастер фэншуй Ирина Березовская в беседе с Москвой 24.

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов, хотя бы первой половины года. В этот день можно оценить объективно то, что было проделано, и то, к чему надо стремиться.
Ирина Березовская
астролог, мастер фэншуй

Также важно обратить внимание, что период полнолуния, который затрагивает 29 и 30 июня, подойдет для завершения затянувшихся дел. Можно полностью закрыть задачи и забыть про них, а также сделать их актуальными: например, оживить прежние контакты, если они до сих пор выгодны. А вот от неожиданных финансовых трат, особенно крупных, лучше отказаться. В этот период стоит взять паузу и перенести приобретение новой вещи на несколько дней, посоветовала специалист.

"Это же касается подписания важных документов. Также нужно отложить серьезные и эмоциональные разговоры, они могут привести к ссоре. "Клубничная Луна" не лучший период и для серьезных медицинских вмешательств (кроме оперативных)", – рассказала астролог.

29 июня стоит отдохнуть, прогуляться на свежем воздухе, послушать музыку, чтобы встретить полнолуние в хорошем физическом состоянии и приподнятом настроении. Также этот и следующий дни можно потратить на составление списка целей и планов на вторую половину года, отметила эксперт.

Сильнее всего "клубничная Луна" окажет влияние на Козерогов, для них этот период – ключевая точка года, время, когда можно брать инициативу в свои руки. Поможет Луна и Скорпионам – усилится работа интуиции. У Львов будет ощущение, что их недооценивают и не уделяют им внимания. Астролог посоветовала представителям этого знака зодиака обратить внимание на свое состояние и взять чувства под контроль в этот период.

Для остальных полнолуние в Козероге – это период поиска внутренней опоры, принятия своих сильных и слабых сторон, которые помогут достичь целей, заключила Березовская.

Читайте также


наукаистории

Главное

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика