Эксперт Турилов объяснил, почему Луна получит клубничный оттенок 29 июня 2026 года

В ночь с 29 на 30 июня взойдет так называемая "клубничная Луна" – явление, при котором спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и из-за атмосферы примет алый оттенок. Подробности – в материале Москвы 24.

Самая низкая Луна в году

Россияне смогут наблюдать в небе "клубничную Луну" в ночь с 29 на 30 июня. Это явление станет первым полнолунием лета, рассказал Москве 24 популяризатор астрономии Ярослав Турилов.





Ярослав Турилов популяризатор астрономии Необычный цвет спутник Земли приобретает из-за своего низкого расположения относительно линии горизонта, по сути это самая низкая точка нахождения в году. В итоге Луна оказывается в красноватом или розовом оттенке.

В другие дни спутник может казаться красным на восходе или заходе, когда он проходит через слой атмосферы. В таком случае изменение цвета происходит из-за рассеяния света, отметил эксперт.

"Клубничную Луну" можно будет наблюдать во всех регионах России. Однако это важно делать на отрытой местности, так как небесное тело не будет высоко подниматься. В идеале необходим открытый горизонт, рассказал Турилов.

"Для наблюдения не нужно совершенно темного неба, потому что Луна будет очень яркой и ее можно увидеть даже из крупного и хорошо освещенного города, например из Москвы", – добавил специалист.

Подведение промежуточных итогов

При этом 29 июня пройдет в знаке Козерога, который отличается ответственностью, дисциплиной и упорством. В целом период "клубничной Луны" – удачное время, чтобы обратить внимание и на то, что в жизни приносит результат, и на то, от чего пора отказаться, рассказала астролог и мастер фэншуй Ирина Березовская в беседе с Москвой 24.





Ирина Березовская астролог, мастер фэншуй Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов, хотя бы первой половины года. В этот день можно оценить объективно то, что было проделано, и то, к чему надо стремиться.

Также важно обратить внимание, что период полнолуния, который затрагивает 29 и 30 июня, подойдет для завершения затянувшихся дел. Можно полностью закрыть задачи и забыть про них, а также сделать их актуальными: например, оживить прежние контакты, если они до сих пор выгодны. А вот от неожиданных финансовых трат, особенно крупных, лучше отказаться. В этот период стоит взять паузу и перенести приобретение новой вещи на несколько дней, посоветовала специалист.

"Это же касается подписания важных документов. Также нужно отложить серьезные и эмоциональные разговоры, они могут привести к ссоре. "Клубничная Луна" не лучший период и для серьезных медицинских вмешательств (кроме оперативных)", – рассказала астролог.

29 июня стоит отдохнуть, прогуляться на свежем воздухе, послушать музыку, чтобы встретить полнолуние в хорошем физическом состоянии и приподнятом настроении. Также этот и следующий дни можно потратить на составление списка целей и планов на вторую половину года, отметила эксперт.

Сильнее всего "клубничная Луна" окажет влияние на Козерогов, для них этот период – ключевая точка года, время, когда можно брать инициативу в свои руки. Поможет Луна и Скорпионам – усилится работа интуиции. У Львов будет ощущение, что их недооценивают и не уделяют им внимания. Астролог посоветовала представителям этого знака зодиака обратить внимание на свое состояние и взять чувства под контроль в этот период.

Для остальных полнолуние в Козероге – это период поиска внутренней опоры, принятия своих сильных и слабых сторон, которые помогут достичь целей, заключила Березовская.

